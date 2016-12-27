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Случайно увидели ДТП и достали пострадавших из искореженных авто спасатели Бердска

Случайными свидетелями дорожной аварии стали специалисты Бердского поисково-спасательного отряда в воскресенье, 25 декабря, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника подразделения Александр Муковкин. Оказалось, что их помощь очень нужна: в ДТП пострадали люди.

В тот день грузовик спасателей ехал по федеральной трассе с места поисков в Черепановском районе. Из-за непогоды дорогу замело, что, вероятно, и стало причиной столкновения двух легковушек.

Двое пассажиров автомобилей не травмировались, а вот те, кто был за рулем, оказались зажаты на своих местах. Пожилой водитель одной из машин сломал лодыжку и не мог двигаться. Его товарищ по несчастью сильно ушиб грудную клетку.

— Место ЧС было обследовано, транспортные средства обесточили и обездвижили. При помощи аварийно-спасательного инструмента пострадавшие деблокированы и переданы сотрудникам скорой помощи, — поделился подробностями операции Александр Николаевич.

Сейчас покалеченных автомобилистов лечат медики Черепановской больницы. Им повезло, что в это время по тому злополучному участку дороги проезжали спасатели: иначе им пришлось бы ждать помощи в холодных искореженных машинах.

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Случайно увидели ДТП и достали пострадавших из искореженных авто спасатели Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [11:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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