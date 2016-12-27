По сообщению управления МВД по Новосибирской области, 26 декабря около 5 часов дня 38-летний житель Тюменской области, управляя автомобилем «Субару Легаси», двигался по трассе Р254 «Иртыш». Он ехал со стороны Омска в направлении Татарска и на 968-м километре трассы при обгоне попутного транспортного средства выехал на полосу встречного движения.

На встречке он столкнулся с грузовым автомобилем «Фредлайнер». В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, за рулем грузового автомобиля находился 54-летний водитель. Он не пострадал. Примечательно, что за прошедшие сутки на дрогах Новосибирской области произошло всего 2 серьезных ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 пострадал. Госавтоинспекторы за 26 декабря зафиксировали 211 ДТП с материальным ущербом.

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