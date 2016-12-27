Бердские чиновники по Ленина не ездят?

Впору ставить ставки, когда улицу Ленина приведут в нормальное состояние. Властителям Бердска состояние Ленина наверное стало до одного места.

Устроили на ней снегоотвал по обочинам, сузили до двух полос и не чешутся. Наверное, для этого и расширяли при реконструкции, чтобы сталкивать по обочинам снег, создавать пробки и аварийные ситуации.

Только в отчетах все прекрасно: сотни километров почищенных дорог и миллионы кубов вывезенного снега.

И что? Еще пару снегопадов и Ленина можно делать с односторонним движением: утром в одну сторону, вечером в другую. А к весне перевести в пешеходную зону…..

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