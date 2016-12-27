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Бердские чиновники по Ленина не ездят?
Впору ставить ставки, когда улицу Ленина приведут в нормальное состояние. Властителям Бердска состояние Ленина наверное стало до одного места.
Устроили на ней снегоотвал по обочинам, сузили до двух полос и не чешутся. Наверное, для этого и расширяли при реконструкции, чтобы сталкивать по обочинам снег, создавать пробки и аварийные ситуации.
Только в отчетах все прекрасно: сотни километров почищенных дорог и миллионы кубов вывезенного снега.
И что? Еще пару снегопадов и Ленина можно делать с односторонним движением: утром в одну сторону, вечером в другую. А к весне перевести в пешеходную зону…..
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [10:35]
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