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Впору делать ставки, когда Ленина приведут в нормальное состояние

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:

Бердские чиновники по Ленина не ездят?

Впору ставить ставки, когда улицу Ленина приведут в нормальное состояние. Властителям Бердска состояние Ленина наверное стало до одного места.

Устроили на ней снегоотвал по обочинам, сузили до двух полос и не чешутся. Наверное, для этого и расширяли при реконструкции, чтобы сталкивать по обочинам снег, создавать пробки и аварийные ситуации.

Только в отчетах все прекрасно: сотни километров почищенных дорог и миллионы кубов вывезенного снега.

И что? Еще пару снегопадов и Ленина можно делать с односторонним движением: утром в одну сторону, вечером в другую. А к весне перевести в пешеходную зону…..

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [10:35]

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Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

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Погода в Бердске

Днем: -12 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 74%

29 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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