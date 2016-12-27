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Россияне хотят дома встречать Новый год

По данным социологического опроса ВЦИОМ, 76 процентов россиян будут встречать наступающий год дома. Впрочем, другие варианты тоже присутствуют.

Так, 11 процентов планирует на новогоднюю ночь уйти в гости, 4 процента выберут в качестве места встречи Нового года дачу, а 2 процента будут слушать бой кремлевских курантов в клубе или ресторане. И, наконец, 1 процент опрошенных собирается в загородный пансионат, дом отдыха или планирует уехать за границу.

Интересно, что способы встречи Нового года остаются неизменными уже на протяжении многих лет, растет только число тех, кто планирует новогодний стол организовать на даче, долгое время, с 2003 по 2015 годы таких было всего 1-2 процента.

На встречу Нового года, которая включает в себя покупки продуктов для стола, подарков близким родственникам и друзьям, а также посещения различных развлекательных мероприятий, россияне планируют потратить 12 тысяч 397 рублей. И, кстати, как раз подарки не являются главным ожидаемым событием, по крайней мере, для взрослых — 14 процентов не планируют ничего дарить, а 19 процентов ничего и не хотели бы получить в качестве новогоднего презента.

Источник: РГ

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Россияне хотят дома встречать Новый год

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [10:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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