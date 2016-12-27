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Родители добились отмены курса православия в школе

Совет школы № 2065 предложил родителям пятиклассников заменить предмет «Истоки» на предмет «Светская этика», передает портал «Такие дела». Ранее несколько родителей учеников подали в Генпрокуратуру жалобу на «Истоки», заявив, что в курсе предмета содержится навязывание религиозной идеологии, антинаучная манипуляция и давление на детскую психику, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мама одного из учеников Инна Герасимова рассказала «Таким делам», что из совета школы сами позвонили родителям. «Мне вместе с другими родителями предложили посмотреть новый учебник, который должен заменить “Истоки”. Это произошло после того, как на совещании совета школы администрация школы предложила членам родительского комитета подписать документ, регламентирующий замену курса “Истоки” на курс “Светская этика”. Мы вместе с родителями других пятиклассников посмотрели учебник, который предлагает администрация. Он нас вполне устроил».

Предполагается, что теперь пятиклассники будут учиться по учебнику, написанному кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. В рабочей программе курса говорится, что его целью является «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений».

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» преподавался в школе № 2065 с 1 сентября 2015 года. Все это время курс читался в школе по учебнику «Истоки» Александра Камкина.

В начале декабря родители школы № 2065 пожаловались в Генпрокуратуру на то, что их детям навязывают религиозную идеологию. Основная претензия родителей состояла в том, что православие в учебнике представляется как единственно возможная религия при том, что почти половина пятиклассников из мусульманских семей, семей иудеев и католиков.

По учебнику «Истоки» занимаются школьники в еще 62 регионах страны. Подробнее об учебнике «Истоки» «Такие дела» писали сразу после того, как родители школьников подали жалобу в Генпрокуратуру.

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Родители добились отмены курса православия в школе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [10:10]

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