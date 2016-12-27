Управление ЖКХ Бердска отчиталось об уборке снега на улицах города за прошедшую неделю. По информации пресс-центра бердской мэрии, рабочие Центра муниципальных услуг посыпали песко-соляной смесью 47 городских дорог на площади около 570 тыс. кв. метров. На проезжую часть высыпали 169 тонн антигололедной смеси.

С помощью снегоуборочной техники очистили 243 км дорог. В этом процессе участвовало 14 единиц транспорта ЦМУ. 18 дорог (68 тыс. кв. метров) убирал от снега шнекоротор. В частном секторе Бердска, по отчету УЖКХ, сделали проезжими 91 дорогу или 115 км.

Кроме того, рабочие ЦМУ потрудились и во дворах домов, очистив от снега 23 внутриквартальных проездов (12 тыс. кв. метров). Привели в порядок 57 тротуаров общей протяженностью 43 км. Вручную очистили от снега подходы к 159 пешеходным переходам (10,6 тыс. кв. метров). Здесь трудились 18 рабочих с лопатами.

Они же чистили от наледи и снега остановочные платформы — 90 штук (11,5 тыс. кв. метров) и заездные карманы — 16 штук (0,3 тыс. кв. метров).

На снегоотвалы с улиц города за неделю вывезли 6288 кубометров снега. Это делали 12 самосвалов. Всего же в течение 7 дней было задействовано 23 единицы техники Центра муниципальных услуг Бердска, 7 наемных машин, 23 водителя и 22 рабочих.

По информации УЖКХ, снегоотвалы Бердска приняли за неделю 14 224 кубометров снега, около 8000 кубов вывезли бердские предприятия.

Почистили от снега следующие дороги: ул. Горького (Вокзальная-Ленина), ул. Пушкина (Кирова-Спортивная), ул. Космическая-Лунная, перекресток Красная Сибирь-Павлова, ул. К. Маркса (Кирова-Спортивная), Лунная-Красная Сибирь, ул.Свердлова (Ленина-Островского), Микроайон (Космическая-Боровая), ул. Космическая(Микрорайон-Лунная), ул. Первомайская (Ленина-Островского), Островского-Первомайская, ул. Рогачева, пл. Горького, Суворова-Ленина, ул. Лелюха (Комсомольская-Ленина), ул. Ушакова (Островского-Ленина), ул. Попова (Попова №11/2-Попова 37).

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