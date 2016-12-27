Верховный суд РФ в понедельник, 26 декабря, отменил оправдательный приговор по делу банды так называемых приморских партизан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и направил дело на рассмотрение в Приморский краевой суд в ином составе суда», — сказала собеседница агентства.

С апелляционным представлением в суд на оправдательный приговор в отношении пятерых «приморских партизан» прокуратура обратилась в июле. Тогда в надзорном ведомстве указывали, что в рамках апелляционного обжалования «прокуратура будет настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум освобожденным фигурантам дела — Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну».

В июле краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым на пересмотре дела «приморских партизан». Присяжные вынесли оправдательный вердикт, заключив, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись фигуранты дела, не доказан. Тогда же суд постановил освободить Вадима Ковтуна и Алексея Никитина из-под стражи в зале суда.

Коллегия присяжных 10 марта приступила к повторному рассмотрению одного из эпизодов дела «приморских партизан». Речь идет об убийстве четырех жителей Кировского района Приморья и участии в этом преступлении пяти обвиняемых: Алексея Никитина, Александра Ковтуна, Вадима Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова.

Убийство жителей Кировского района было совершено в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле. Весной 2010 года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах, нападали на сотрудников правоохранительных органов, убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали автомобили, деньги и оружие.

11 июня 2010 года их местонахождение было установлено. Они оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Два участника преступной группы покончили с собой.

Суд над фигурантами резонансного дела начался в июне 2011 года. Процесс затягивался сначала из-за того, что долго не могли сформировать коллегию присяжных, а затем из-за похищения трех томов уголовного дела, на восстановление материалов которых ушло еще несколько месяцев. Только 4 февраля 2014 года присяжные вынесли обвинительный вердикт.

На его основании 28 апреля 2014 года Приморский краевой суд приговорил Александра Ковтуна как главаря банды, Владимира Илютикова и Алексея Никитина к пожизненному заключению; Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно. Вадим Ковтун был осужден на 8 лет и 2 месяца лишения свободы.

21 мая 2015 года Верховный суд РФ отменил пожизненные сроки трем осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов и ранее удовлетворенные иски потерпевших на сумму около 10 млн рублей.

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