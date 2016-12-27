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«Олень» победил в конкурсе снежных скульптур среди детей в Бердске

Две площадки, два дня работы, 9 команд, 11 скульптур, красные щеки и довольные своей работой ребята – таков итог городского конкурса «Юные скульпторы», завершившегося в Бердске 26 декабря.

С утра команды-участники вышли в Городской парк культуры и отдыха на территорию снежного городка, чтобы вырезать из снега сказочные фигуры. После 4-х часов слаженной работы снежные скульптуры были готовы.

Конкурс в этом году проходил на 2-х площадках: 17 декабря — около ДЦ «Октябрь» и 24 декабря — в Городском парке культуры и отдыха. Через день жюри подводило итоги работы команд сразу на 2-х площадках. В состав жюри вошли: Петр Ким – архитектор, Евгений Барсуков – преподаватель Новосибирского государственного художественного училища, Оксана Мокриенко – директор отдела культуры Бердска.

В актовом зале отдела образования состоялось торжественное оглашение результатов конкурса и вручение дипломов и подарков, сообщили в бердском отделе культуры.

Гран-при конкурса жюри единодушно отдало команде из ДХШ «Весна (руководитель Григорьев И.С.) за скульптуру «Олень». Остальные места распределились следующим образом: Лауреат 1 степени – команда из ДХШ «Весна» (руководитель Домашонкин Н.Г.) за скульптуру «Кот»; Лауреат 2 степени – команда из ДШИ «Берегиня» (руководитель Коркина Г.М.) за скульптуру «Берегиня»; Лауреат 3 степени – команда из ДХШ «Весна» (руководитель Бакшеева И.В.) за скульптуру «Медведь»; Лауреат 3 степени – команда из Православной гимназии (руководитель Махоткина Г.В.) за скульптуру «Белый медведь»; Дипломант 1 степени – команда из лицея № 7 (руководитель Кащеев И.В.) за скульптуру «Крокодил Гена»; Дипломант 2 степени – команда из школы № 4 (руководители Шенкнект И.В., Осиледкина Ю.В.) за скульптуру «Пингвин»; Дипломант 3 степени – команда из ДШИ «Берегиня» (руководитель Логутина Н.В.) за скульптуру «Петушок»;

Дипломант 3 степени – команда из Лицея № 7 (руководитель Махоткина Г.В.) за скульптуру «Елочка».

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«Олень» победил в конкурсе снежных скульптур среди детей в Бердске«Олень» победил в конкурсе снежных скульптур среди детей в Бердске«Олень» победил в конкурсе снежных скульптур среди детей в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [09:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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