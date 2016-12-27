Обращение было создано в связи с резонансным заявлением Рынски по поводу катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем. В своей записи в Facebook Рынска поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, которых назвала «НТВошками».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски «проявлениями сумасшествия». По его мнению, «абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», передает РИА Новости.

Ранее между светской обозревательницей и журналистами телеканала НТВ произошел конфликт. Рынска в 2014 году была приговорена к году исправительных работ за то, что она избила корреспондента НТВ и повредила видеокамеру.

Инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел у дома светской обозревательницы: журналисты попытались взять у нее интервью, Рынска отказалась, начала драку и разбила видеоаппаратуру стоимостью более 550 тысяч рублей.

В России онлайн-петиции рассматриваются властями при условии, что они набрали не менее 100 тысяч подписей на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ). Такие обращения анализируются группами экспертов, которые наделены правом рекомендовать их Госдуме для рассмотрения.

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала Рынска на своей странице в Facebook.

Впоследствии удалила резонансную запись и опубликовала новую, в которой, впрочем, точку зрения не изменила. «Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», — заявила она.

Самолет Минобороны, летевший в Сирию, потерпел крушение в воскресенье утром, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На борту воздушного судна находилось трое журналистов НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

На НТВ не стали комментировать скандальное заявление Рынски. «Мы диагнозы не комментируем. Это к другим специалистам», — сказали на телеканале.

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