На декабрьской сессии Заксобрания Новосибирской области во втором окончательном чтении принят разработанный облпрокуратурой законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Новосибирской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата транспортных средств».

Законопроектом предлагается отнести к компетенции регионального правительства выбор способа определения специализированных организаций в связи с принятием «Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службой России от 15.08.2016 №1145/16.

Кроме того, законопроектом определяются моменты начала и завершения хранения задержанных транспортных средств – с момента помещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку до момента предъявления владельцем, представителем владельца или лицом, имеющим при себе документы, необходимые для управления задержанным транспортным средством, в специализированную организацию решения должностного лица о возврате задержанного транспортного средства.

Это позволит избежать спорных ситуаций между специализированными организациями и лицами, привлеченными к административной ответственности, по вопросам размера оплаты за хранение задержанных транспортных средств.

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