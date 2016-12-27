По уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области задержано 23 фигуранта, сообщила в понедельник, 26 декабря, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пятым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства (ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

— На данный момент правоохранительными органами зафиксировано уже 123 сообщения об отравлении граждан метанолом. Среди погибших от употребления концентрата «Боярышник» 76 человек, — констатировала Петренко.

В рамках уголовного дела задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

В рамках расследования следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия в одном из районов города Иркутска. В результате был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя.

Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника». Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России. Благодаря этим действиям последний сигнал об отравлении поступил 20 декабря, то есть после проведения следственно-оперативных мероприятий количество пострадавших не меняется.

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