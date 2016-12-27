Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

По делу о «Боярышнике» в числе 23 задержанных глава иркутского Роспотребнадзора

По уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области задержано 23 фигуранта, сообщила в понедельник, 26 декабря, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пятым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства (ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

— На данный момент правоохранительными органами зафиксировано уже 123 сообщения об отравлении граждан метанолом. Среди погибших от употребления концентрата «Боярышник» 76 человек, — констатировала Петренко.

В рамках уголовного дела задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

В рамках расследования следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия в одном из районов города Иркутска. В результате был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя.

Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника». Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России. Благодаря этим действиям последний сигнал об отравлении поступил 20 декабря, то есть после проведения следственно-оперативных мероприятий количество пострадавших не меняется.

Новости smi2.ru

  • СМИ: Смертельный «Боярышник» разливали и в водочные бутылки (3)
  • Путин: нужно прекратить продажу флакончиков с алкоголем за три копейки (13)
  • Приравнять к убийству продажу смертельного «Боярышника» хотят в Госдуме (9)
  • Приравнять к алкоголю хотят настойку боярышника (1)
  • Погибли от «Боярышника» с метанолом и антифризом 49 человек в Иркутске (5)
По делу о «Боярышнике» в числе 23 задержанных глава иркутского Роспотребнадзора

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [07:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[08:00] Лекарство от рака подешевело до 240 тыс. рублей

[07:50] По делу о «Боярышнике» в числе 23 задержанных глава иркутского Ро...

[07:35] Свидетель катастрофы ТУ-154: самолет вместо набора высоты стал снижаться к ...

Все новости

[08:00] Лекарство от рака подешевело до 240 тыс. рублей

[07:50] По делу о «Боярышнике» в числе 23 задержанных глава иркутского Ро...

[07:35] Свидетель катастрофы ТУ-154: самолет вместо набора высоты стал снижаться к ...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -12 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 74%

29 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: