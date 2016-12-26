ФСБ России сообщила, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море, которое произошло 25 декабря, являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — сообщили в понедельник «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что, «по состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы».

Военно-следственным отделом СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Хронология событий

Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий.

ФСБ отмечает, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны РФ.

«Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер», — сообщает ЦОС ФСБ.

25 декабря воздушное судно Минобороны России Ту-154Б2, выполнявшее рейс Сочи — Латакия, через минуту после вылета над акваторией Черного моря на расстоянии 6250 метров от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта не вышло на связь и пропало с экранов радаров органов управления воздушным движением.

На борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», — заявили в ЦОС ФСБ.

Поисковая операция в районе крушения самолёта Ту-154 продолжается, зона ее проведения расширена, сообщили 26 декабря в главке МЧС.

В настоящее время группировка, задействованная в поисковых работах, увеличена. Ее общая численность составляет около 3,5 тысяч человек и 200 единиц техники — это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

В районе крушения самолёта работают 39 морских, 32 воздушных судов, задействованы беспилотники. Кроме того, в акватории Черного моря для проведения подводных работ привлекаются водолазы со специализированным оборудованием, глубоководные управляемые робототехнические комплексы, а так же гидролокаторы бокового обзора, с помощью которых осуществляется поиск обломков самолетов на дне.

Психологами МЧС России во взаимодействии с коллегами из других ведомств продолжается работа с родственниками и близкими погибших в авиакатастрофе. Психологи чрезвычайного ведомства работают в Москве, Сочи, а так же принимают участие в работе «горячей линии».

Новости smi2.ru