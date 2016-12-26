Митинг прошел в Новосибирске 24 декабря на набережной Оби у памятника императору Александру III в тридцатиградусный мороз. Акция, по оценке Тайги.инфо, собрала около 200 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области редакции сообщили о 170 участниках.

Мэрия отказала организаторам в проведении акции на центральной площади города — площади Ленина под предлогом уборки снега. По словам заявителей акции, уборка в назначенное время так и не началась.

Новосибирцы потребовали от губернатора отменить решение о повышении тарифов ЖКХ. Они обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

«Тарифы ЖКХ подорожают в Новосибирске на 15%, несмотря на то, что федеральные власти рекомендовали не повышать тарифы в Новосибирской области более чем на 4%, — начал митинг лидер регионального отделения „Демвыбора“ Сергей Дьячков. — <…> 16 декабря губернатор [Владимир] Городецкий подписал постановление об индексации тарифов ЖКХ в Новосибирской области, в том числе в Новосибирске — на 15%. Мы против таких решений, мы против грабительского роста тарифов, мы против того, чтобы власти повышали тарифы в угоду монополиям!»

В Новосибирске, как ранее сообщалось, услуги ЖКХ по предложению областного правительства подорожают с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение вырастут на 20,1% и 20%, соответственно, на тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%. Горсовет согласовал индексацию, однако из-за вала обращений со стороны горожан спикер представительного органа Дмитрий Асанцев попросил губернатора не подписывать решение.

В Бердске региональные власти предложили проиндексировать каждую из услуг ЖКХ не более чем на 4%,. При этом бердский горсовет, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласился повысить тарифы на воду и стоки на 6,2%. В этом депутатов смог убедить руководитель местного Комбината бытовых услуг Александр Кожин. Тарифы в Искитиме вырастут в среднем на 8% — в основном за счет горячего водоснабжения (25,6%), водоотведения (18,4%) и холодного водоснабжения (17,6%). В Кольцово коммунальные услуги подорожают на 15%.

Бердчане выходили на пикет, когда узнали, что КБУ настаивает на росте тарифов на 11,8%. Предполагаемое уменьшение аппетита коммунальщиков в два раза заставило неизвестную бердчанку обматерить депутатов. А повышение на 4% — не выше размера инфляции, как и предложил премьер Медведем — вообще успокоило жителей Бердска. Новосибирцам же есть от чего волноваться.

«Сегодня против наших граждан развернут коммунальный террор, как его остановить? — взял микрофон член центрального совета Партии прогресса Сергей Бойко — <…> Очевидно, что нынешнее правительство в организационном смысле импотент, если они не знают, что делать, мы им подскажем — прекратить диктат монополистов! Добрый день, друзья. Я читал, потому что это была цитата кандидата в мэры [Анатолия Локтя]. За три года наш мэр забыл все свои обещания».

Толпа охотно подхватывала лозунги выступавших. Однако организаторы, среди которых был бывший вице-губернатор Виктор Козодой, заявили, что выступать на митинге смогут только ранее записавшиеся — те, кто принимал участие в заседаниях оргкомитета.

«Наш сегодняшний митинг не столько о тарифах и теплотрассах, которые нужно ремонтировать, — начала выступление депутат горсовета Наталья Пинус, голосовавшая против согласования постановления губернатора. — Он о взаимоотношениях власти и общества, он о доверии и недоверии. Неужели мы против ремонта труб. <…> Можно было в июне начать работу, обсуждать с горожанами все вопросы, выложить всю информацию о состоянии труб, о том, что уже делается, и какие бюджеты на что нужно потратить. Неужели бы мы этого не поняли, если бы нам все было разъяснено. Я считаю, что если бы все в таком режиме было бы сделано, то мы сегодня не стояли бы на морозе».

Представитель «Пенсионеров за достойную жизнь» Иван Жигало предложил, чтобы члены оргкомитета митинга вошли в комиссию по контролю за расходами на ремонт сетей МУП «Горводоканал» и АО «СИБЭКО», которую решили создать депутаты горсовета и заксобрания. Народные избранники, напомним, также решили ежеквартально проверять ход инвестпрограмм этих предприятий.

«Стоило нам лишь заявить о своем протесте один раз, как первым тут же признал свою ошибку городской совет депутатов, лично Асанцев. Следующий — наш губернатор. Городецкий, признай ошибку!» — начал скандировать с трибуны Алексей Носов, участники подхватили и это.

«Куча бессмысленных чиновников сидят и тратят наши деньги. Нам говорят: затяните пояса, в стране тяжело. Но почему вы должны затягивать пояса только народу, почему бы не начать с себя. Где справедливость?!» — воскликнул Козодой.

На трибуну также поднимались известный активист Ростислав Антонов и депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Последний отметил непрозрачный подход властей к индексации тарифов в разных районах области —в самом Барабинске на 4%, а в соседнем Куйбышеве — сразу на 15%.

В конце митинга зачитали резолюцию. Участники обратились к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сибирскому полпреду Сергею Меняйло, Городецкому, Локтю и депутатам с требованием отменить действующее постановление об индексации тарифов. Жители выступили за повышение стоимости услуг ЖКХ не выше инфляции.

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