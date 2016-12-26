В снежный городок на главной праздничной площадке Бердска решили добавить ярких красок. Белоснежные Дед Мороз и Снегурочка стали цветными. Художники полностью раскрасили высокие фигуры. Дед Мороз теперь розовощекий, в красном тулупе, а Снегурочка, как и положена, в голубой шубке, в окружении лесных зверюшек.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» мастера, работающие над созданием городка, фигуры выкрашены акриловыми красками. Цветным также стал трехметровый Петух на входе в городок и снежное панно с цифрами «2017». Подкрасить пришлось и огромный снежный трон между Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодний городок откроется совсем скоро. 27 декабря рабочие установят там звуковое оборудование и развесят гирлянды. 29 декабря состоится торжественное открытие.

Но, к сожалению, еще в процессе строительства городок пережил набег вандалов. Неизвестные отломили руку снежного мальчика с парусом и подпортили макет стелы «Бердск». Мастера уже устранили дефекты. Кстати, о фигурах-макетах «Курьер. Среда. Бердск» расскажет подробнее в ближайшее время.

Также за выходные в снежном городке появились фигуры, изготовленные руками детей. В конкурсе «Юный скульптор» победила художественная школа «Весна». Они вырезали из снега оленя.

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