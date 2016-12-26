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«Курьер. Среда. Бердск» запускает акцию фотографий «Армейский альбом-2017»

Газета «Курьер. Среда. Бердск» и сайт kurer-sreda.ru запускают ежегодный проект «Армейский альбом», посвященный Дню защитника Отечества. Фотоальбом будет опубликован в газете и на сайте 22 февраля.

Для участия в проекте нужно прислать фото вашего родственника, друга, знакомого, который служил в армии или ведет службу в настоящее время. Внимание! Фото должно быть сделано именно во время службы в армии. Не забудьте указать имя и фамилию, а также род войск и войсковую часть, где служил или служит человек. Фотографии присылайте на наш электронный адрес bkurer@mail.ru с пометкой «Армейский альбом».

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [17:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -12 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 74%

29 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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