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Газета «Курьер. Среда. Бердск» и сайт kurer-sreda.ru запускают ежегодный проект «Армейский альбом», посвященный Дню защитника Отечества. Фотоальбом будет опубликован в газете и на сайте 22 февраля.
Для участия в проекте нужно прислать фото вашего родственника, друга, знакомого, который служил в армии или ведет службу в настоящее время. Внимание! Фото должно быть сделано именно во время службы в армии. Не забудьте указать имя и фамилию, а также род войск и войсковую часть, где служил или служит человек. Фотографии присылайте на наш электронный адрес bkurer@mail.ru с пометкой «Армейский альбом».
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [17:00]
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