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Звонок с просьбой помочь найти пропавшего местного жителя раздался у дежурного Бердского-поисково спасательного отряда вечером в субботу, 24 декабря. Полицейские рассказали спасателям, что еще18 декабря пропал житель Черепановского района.
53- летний пчеловод вышел из дома на лыжах. В тот день он собирался дойти до своей пасеки, которая стоит в восьми километрах от села Огнева Заимка, но назад так и не вернулся.
— Спасатели выехали на место ЧС на грузовой машине, с собой загрузили два снегохода. Был обследован район площадью около 10 квадратных километров, обнаружено тело мужчины, передано сотрудникам полиции для проведения следственных действий, — рассказал «Курьер Среда. Бердск» замначальника бердского ПСО Александр Муковкин.
Сейчас правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства исчезновения человека и причину его гибели.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [16:50]
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