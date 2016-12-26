В субботу, 24 декабря, в фойе Дворца культуры «Родина» царило оживление. Бердчане выстроились в очередь, чтобы побыстрее занять места в обновленном зале ДК. Дети и взрослые изучают программку торжеств и с замиранием сердца ожидают незабываемого события, ведь для многих праздники в «Родине» — это заряд позитива, которого так не хватает в повседневной жизни.

Жительница Бердска Людмила Старцева признается, что с жизнь ее неразрывно связана с «Родиной» уже больше 30 лет: — У меня дочка, сын и внучка здесь занимались, я сама участвовала в художественной самодеятельности. Какая «Родина» стала красивая, такая уютная, прямо душа радуется! Наш Дворец — это культурный центр Бердска. Он несет радость, заряд бодрости и счастье! Здесь я Лию Ахеджакову видела, Жемчужную с цыганским ансамблем и Михаил Евдокимов у нас давал последний концерт перед тем как в губернаторы уйти.

В зале гаснет свет и начинается «Праздничное волшебство или …Обыкновенное чудо». Именно так назвали праздничную программу в честь 45-летнего юбилея Дворца культуры «Родина».

Театрализованное представление, зажигательные танцы, душевные до слез песни… Каждый номер зрители встречали бурей аплодисментов. Искренние поздравления и слова признательности звучали в адрес одного из самых старейших учреждений культуры Бердска.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников передал поздравление от губернатора Владимира Городецкого и признался, что Дворец культуры «Родина» — это гордость всего региона.

И действительно, «Родине» есть чем гордится. В 69 клубных формирований занимаются более 2000 взрослых и детей. 22 коллектива, имеющих звание «народный» и «образцовый». Около 1200 мероприятий проходит в ДК ежегодно.

Благодаря им Бердск знают далеко за пределами нашего города, артистам рукоплескали крупнейшие сцены мира.

Игорь Николаевич пожелал бердчанам новых творческих проектов, чтобы на сцене кипела жизнь и пообещал, что здесь будут выступать государственные учреждения культуры. А в качестве первого подарка заявил о прохождении на сцене ДК «Родина» Транссибирского арт-фестиваля вместе со всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным.

Мэр Бердска Евгений Шестернин также поздравил коллектив ДК с юбилеем и сравнил историю Дворца с камертоном. Глава города выразил желание, чтобы Дворец культуры «Родина» воспринимали как камертон культуры не только города, но и области, а «если замахнуться дальше, то почему и не всей России!».

Коллеги по цеху и почетные гости заваливали юбиляра цветами и подарками. А поэт Евгений Бабиков поздравил оплот культуры четверостишием: — На карте судьбы перекрестков не счесть, Где сердце доверил я людям. Я «Родину» славлю и дом ее — Бердск. Я верю, что вместе мы будем.

Всегда в работе, всегда в движении, искусство — это не просто работа, это образ жизни, это удивительная возможность жить в каждодневном празднике и дарить его другим.

— Для меня «Родина» — это моя жизнь! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Чуркина, директор Дворца культуры. — Вся жизнь моя связана с ней и с творчеством. В основе сегодняшнего праздника — тема чуда и волшебства. Главное — верить, и все сбудется! Если не сегодня, тогда завтра — обязательно! А когда много людей верят в чудо, тогда оно сбывается быстрее!

Так исполнилось одно из желаний директора. На юбилей Дворцу подарили снегоуборочную технику, о которой давно мечтали, чтобы чистить благоустроенную площадку вокруг, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кроме того, «Родине» подарили сертификат на 45 тыс. рублей.

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