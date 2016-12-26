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76 жертв смертельного «Боярышника» в Иркутске

Ленинский районный суд избрал меру пресечения еще шестерым подозреваемым по делу о массовом отравлении концентратом «Боярышник» в Иркутске, отравив четырех из них под арест, сообщал в понедельник, 26 декабря, ТАСС представитель суда.

«В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим — в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа», — сказала она.

Как сообщал ТАСС, в пятницу по решению суда был арестован один поставщик смертельно опасной продукции, еще 10 человек суд поместил под домашний арест. Женщина- инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали «Боярышник», была выпущена из зала суда по состоянию здоровья.

По последним данным, жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.

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76 жертв смертельного «Боярышника» в Иркутске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [16:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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