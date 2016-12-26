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Кризис стал самым главным событием года для россиян

Россияне назвали самым значимым событием уходящего 2016 года кризис в стране, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Такого мнения придерживается каждый четвертый респондент (25%), еще около 17% россиян запомнили год за счет высокой инфляции, что в сумме дает 42% опрошенных, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. Для сравнения: в 2015 году о кризисе и девальвации рубля говорили лишь 9% респондентов.

На втором месте для жителей России оказался допинговый скандал и связанная с ним дисквалификация спортсменов в Рио, за него высказался каждый пятый респондент (21%).

Почти столько же (20%) россиян назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии.

Четвертую и пятую строчки заняли возобновление связей с Турцией и выборы депутатов в Госдуму — 4 и 2% голосов соответственно, передает «Газета.ру».

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Кризис стал самым главным событием года для россиян

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [16:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 77%

26 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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