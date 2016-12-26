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В администрации Бердска проверили готовность к террористическим угрозам и чрезвычайным ситуациям. «Тревогу» объявили в самый морозный день — 24 декабря. Об итогах учений доложила вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова.
Прежде всего, проверялись знания дежурных на объектах социального назначения. Ответственные лица должны были отработать порядок действий при теракте либо при коммунальной аварии в период новогодних праздников.
— Выявлен ряд недостатков, а именно: недостаточная информированность младшего персонала по порядку действий в чрезвычайных и аварийных ситуациях, а также при террористической угрозе, загромождение эвакуационных выходов, отсутствие ключей у дежурного персонала от тепловых пунктов, отсутствие у дежурного персонала информации об обслуживающих организациях, неочищенные от снега пожарные гидранты, — перечислила Лариса Владимировна.
За неделю до праздников организации должны устранить все недостатки и показать стопроцентную готовность к нештатным ситуациям.
На время каникул в администрации Бердска будет организовано дежурство. Ответственные чиновники будут посещать массовые мероприятия, оперативно реагировать на жалобы граждан и выполнять задачи, подставленные руководством города.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [15:55]
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