Компенсацию за детский сад в новом году в Бердске будут платить по-новому. Как рассказала начальник городского отдела пособий и социальных выплат Светлана Казакова, с 1 января 2017 года компенсировать часть родительской платы за посещение ребенком детсада будут избирательно — то тем, у кого доход в семье составляет меньше полутора минимальных размеров прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области.

До сего времени все без исключения бердчане, чьи дети ходят в детский сад, получают компенсацию, независимо от заработков.

— На сегодня прожиточный минимум составляет 10 000 рублей. Если на одного члена семьи получается доход ниже 15 000 рублей, мы будем платить компенсацию. Таким образом часть людей больше не будет получать компенсацию, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Дмитриевна.

Если сейчас родители детсадовцев справки о доходах не предоставляли в отдел пособий и соцвыплат, то с нового года это станет обязательным. — Будет определена нуждаемость, и материальная помощь от государства будет оказываться адресно, — пояснила Казакова, предполагая, что количество получателей серьезно не уменьшится. — Предел по доходам сделали достаточно большой, поэтому мало, кто уйдет, основная масса останется. Мало у кого в Бердске доход на одного члена семьи больше 15 000.

По информации бердского отдела пособий и совыплат, внесены изменения в постановление правительства Новосибирской области от 30.09.2013 № 422-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования».

С 1 января 2017 года право на данную компенсацию у родителей (законных представителей) возникает при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующего в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.

В связи с этим ранее назначенная компенсация всем получателям будет прекращена с января 2017 года. Для подтверждения права на данную компенсацию всем получателям (родителям) необходимо предоставить следующие документы: 1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 2. Свидетельства о рождении детей (ребенка), возраст которых не превышает 18 лет;

3. Договор между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего (для обращающихся впервые);

4. Документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (справки 2-НДФЛ, справки о получении алиментов, пособия по безработице и т. д.);

5. Трудовая книжка для нетрудоустроенных.

— Чтобы не потерять выплату компенсации за первый квартал 2017 года гражданам необходимо обратиться для восстановления выплаты в течении января, февраля и марта 2017 года. Тогда они будут получать компенсацию, начиная с Нового года, — подчеркнула Светлана Казакова. — Те, кто придут позже, начнут получать с апреля, то есть со второго квартала.

Компенсация будет назначена на период действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего, но не более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении компенсации.

Для продления компенсации на каждый последующий период необходимо в месяце, предшествующем началу следующего года, подать заявление о продлении компенсации с приложением документов о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

По информации отдела пособий и соцвыплат, в Бердске 4313 семей получают компенсацию за детский сад. Из них на первого ребенка 20-процентную компенсацию получают 2241 семья, на второго (50% родительской платы) — 1771 семья и 301 семья имели право на 70-процентную компенсацию за третьего и последующего ребенка-детсадовца. Всего льготами на посещение садика в Бердске пользуются 4972 ребенка.

По мнению Светланы Казаковой большинство из этих семей подтвердят свое право на компенсацию. Кроме, пожалуй, безработных и не стоящих на учете в Центре занятости, а также работающих без официального трудоустройства.

Для сдачи документов обращаться в многофункциональный центр (МФЦ), расположенный по адресу: микрорайон «Радужный», 7/1, приёмные дни понедельник, среда, пятница — с 8.00 до 18.00, вторник, четверг — с 8.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 14.00. Контактный телефон 5-00-51.

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