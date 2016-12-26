Несчастный случай произошел в пятницу, 23 декабря, в Новосибирске. Как сообщают местные СМИ, 12-летний мальчик был травмирован, когда поджег петарду. Ребенок получил ожоги головы, шеи и рук второй и третьей степени, на площади 7% тела.

По факту случившегося проводится проверка. — Ребенок находился с мамой дома. Он решил усовершенствовать немного петарду, и она взорвалась у него в руках. Мама тут же оказала ему помощь, вызвала «скорую», – рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, семья, в которой живет пострадавший мальчик, благополучная, на учете не состоит. В МЧС региона в свою очередь напомнили, что нельзя давать детям пиротехнику, а покупать ее следует только в специализированных магазинах.

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