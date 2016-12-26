Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ленина, 126 в Бердске подходит к завершению. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на сегодня выполнено 87% общего объема работ. Идет отделка.

— На сегодня 157 дольщиков ждут сдачи дома. Согласно полученному гарантийному письму от застройщика дом готовится к вводу в эксплуатацию в феврале 2017 года, работы проводятся согласно графику, — рассказали в управлении градостроительства.

Длительный период работ связан с кризисной ситуацией, пояснили в мэрии. И утверждают, что сегодня экономическая ситуация стабилизирована, переносов сроков не ожидается. Завершение строительства находится на контроле администрации города.

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