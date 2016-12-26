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Долгострой: 157 дольщиков ждут сдачи высотки в центре Бердска

Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ленина, 126 в Бердске подходит к завершению. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на сегодня выполнено 87% общего объема работ. Идет отделка.

— На сегодня 157 дольщиков ждут сдачи дома. Согласно полученному гарантийному письму от застройщика дом готовится к вводу в эксплуатацию в феврале 2017 года, работы проводятся согласно графику, — рассказали в управлении градостроительства.

Длительный период работ связан с кризисной ситуацией, пояснили в мэрии. И утверждают, что сегодня экономическая ситуация стабилизирована, переносов сроков не ожидается. Завершение строительства находится на контроле администрации города.

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Долгострой: 157 дольщиков ждут сдачи высотки в центре Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [15:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 77%

26 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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