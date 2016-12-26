Вступил в силу запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, — говорится в сообщении. Отмечается, что с соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня его официального опубликования.

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