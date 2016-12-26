24 декабря в 16.52 произошел пожар в п. Маяк Искитимского района в животноводческом комплексе. Здание 6 х10м из бруса, внутри обшито поликарбонатом, крыша поликарбонат по деревянной обрешетки. В результате пожара огнем уничтожена обшивка здания, крыша и 5 центнеров сена. Эвакуировано 37 телят на соседнюю ферму, задохнулось 3 теленка. Пожар ликвидирован в 19.11, сообщает оперативный дежурный по району.

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