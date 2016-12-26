Чиновникам бердской администрации пришлось проверить семью украинских беженцев после жалоб их соседей. Как рассказала начальник отдела опеки Наталья Леонидова, семья мигрантов с четырьмя детьми проживает в общежитии №54 на ул. Вокзальной (в народе известно как «пентагон»).

Украинцы, как выяснилось, на территории Бердска пребывают незаконно. Срок их легального проживания в РФ истек еще в сентябре 2016 года. Соседи утверждали, что мигранты не смотрят за своими детьми: ребятишки якобы ходят грязные и голодные, не посещают в школу. А родители пьют целыми днями.

Но комиссия не увидела антисанитарии в комнате украинской семьи. Были в доме и продукты питания. Однако нашлись и нарушения.

— Выявлено нарушение родителями прав на образование ребенка. Старшей девочке 12 лет, и она не посещает образовательные учреждения города. Ранее она обучалась в школе Агролеса, но с сентября девочка ничего не посещает. И трое детей дошкольного возраста тоже не посещают дошкольные учреждения, — отметила Наталья Леонидова.

По словам начальника отдела опеки, семье необходимо помочь выбраться из трудной ситуации. В семье работает только отец. Да и то — время от времени. Денег многодетным переселенцам не хватает. Впрочем, причины изымать детей из семьи пока нет. Но теперь украинцы будут находиться под контролем отдела опеки и полиции.

Добавим, что всего в «пентагоне» проживает три семьи, официально признанные неблагополучными.

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