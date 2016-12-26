Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Полгода не ходит в школу дочка живущих в Бердске беженцев с Украины

Чиновникам бердской администрации пришлось проверить семью украинских беженцев после жалоб их соседей. Как рассказала начальник отдела опеки Наталья Леонидова, семья мигрантов с четырьмя детьми проживает в общежитии №54 на ул. Вокзальной (в народе известно как «пентагон»).

Украинцы, как выяснилось, на территории Бердска пребывают незаконно. Срок их легального проживания в РФ истек еще в сентябре 2016 года. Соседи утверждали, что мигранты не смотрят за своими детьми: ребятишки якобы ходят грязные и голодные, не посещают в школу. А родители пьют целыми днями.

Но комиссия не увидела антисанитарии в комнате украинской семьи. Были в доме и продукты питания. Однако нашлись и нарушения.

— Выявлено нарушение родителями прав на образование ребенка. Старшей девочке 12 лет, и она не посещает образовательные учреждения города. Ранее она обучалась в школе Агролеса, но с сентября девочка ничего не посещает. И трое детей дошкольного возраста тоже не посещают дошкольные учреждения, — отметила Наталья Леонидова.

По словам начальника отдела опеки, семье необходимо помочь выбраться из трудной ситуации. В семье работает только отец. Да и то — время от времени. Денег многодетным переселенцам не хватает. Впрочем, причины изымать детей из семьи пока нет. Но теперь украинцы будут находиться под контролем отдела опеки и полиции.

Добавим, что всего в «пентагоне» проживает три семьи, официально признанные неблагополучными.

Новости smi2.ru

  • Я хочу помочь беженцам с Украины без активистов. Как это сделать? (35)
  • Цензуру в публикациях СМИ о беженцах с Украины хотят ввести новосибирские депутаты (9)
  • Хватит про Украину. Уже тошно… (125)
  • Траты на дороги урезали, но увеличили на беженцев с Украины, едущих в Новосибирскую область, в том числе в Бердск (42)
  • Срочно нужно жилье для многодетной семьи беженцев! (98)
Полгода не ходит в школу дочка живущих в Бердске беженцев с Украины

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [14:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:00] Кризис стал самым главным событием года для россиян

[15:55] Готовность к терактам и авариям в новогодние праздники проверили в Бердске

[15:35] Поголовную компенсацию за детсад отменили в Бердске

Все новости

[16:00] Кризис стал самым главным событием года для россиян

[15:55] Готовность к терактам и авариям в новогодние праздники проверили в Бердске

[15:35] Поголовную компенсацию за детсад отменили в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 77%

26 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: