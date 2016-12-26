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Под угрозой расстрела забрали виртуальное оружие на 27 тыс. рублей у новосибирца

В Красноярске полицейскими задержана преступная группа, совершившая нападение на участника соревнований по компьютерным играм, сообщили в краевом управлении МВД.

В полицию краевого центра поступило заявление от 25-летнего новосибирца, который сообщил, что во время участия в турнире по компьютерным играм, прошедшем в Красноярске, к нему подошли двое неизвестных и попросили пройти с ними в автомобиль. Злоумышленники под угрозой огнестрельного оружия потребовали передачи внутриигровых предметов компьютерной игры. Потерпевший осуществил перевод атрибутов виртуальной игры стоимостью 27 тысяч рублей.

К раскрытию преступления были привлечены опытные сыщики управления уголовного розыска. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых, ими оказались 25-летний и 22-летний жители Красноярска. В ходе спецоперации подозреваемые были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска краевой полиции при силовой поддержке бойцов нацгвардии в Свердловском и Октябрьском районах Красноярска.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

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Под угрозой расстрела забрали виртуальное оружие на 27 тыс. рублей у новосибирца

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [14:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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