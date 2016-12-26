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Отловом бродячих собак в районе бывшего лагеря им. Володи Дубинина займутся коммунальщики перед новогодними каникулами. Проблему на особый контроль поставил мэр Бердска Евгений Шестернин.
О том, что рядом с детскими лагерями бегают своры псов, доложил 26 декабря замначальника управления образования Михаил Каркавин. По его словам, в преддверии массовых заездов бездомные животные близ детских учреждений вызывают особое беспокойство.
— Перед этим отлов собак уже проводился, но результатов это мало дало. Собаки бегают. И был недавно случай: ученицу 4-ой школы собака покусала в Новом поселке. Проблема остается, — констатировал Михаил Викторович.
Обращения в УЖКХ со стороны управления образования мэр управленческим решением не счел. И сделал Каркавину замечание. Дескать, пора принимать конкретные меры, а не заниматься констатацией фактов.
Начальник УЖКХ Владимир Захаров доложил, что ведомство занимается отловом бездомных собак по обращениям. Однако нередко бродячие псы оказываются домашними.
— Если мы сейчас будем заниматься селекцией — домашние или не домашние, мы до беды точно дойдем, — предупредил подчиненных Шестернин.
Директор лагеря «Чудолесье» Елена Баландина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что речь идет не о чрезвычайных, а о профилактических мерах. Периодически собаки появляются рядом с лагерями, но их немного. В основном, это подкидыши, оставленные хозяевами.
Недавно сотрудники лагеря самостоятельно увезли в приют «Надежда» четверых щенков. К счастью, до несчастных случаев дело не доходило. И руководство лагеря заинтересовано в том, чтобы их не было и впредь. Поэтому и обратилось к управлению образования, чтобы власти помогли в отлове собак.
— Мы должны предупредить ситуацию, чтобы было безопасно на всей территории лагеря, — подчеркнула Баландина и заверила, что ситуация находится под контролем.
А мэр Шестернин уже поставил четкую задачу перед подчиненными: как можно скорее убрать собак от лагерных территорий.
— Отвечать за детей будем мы с вами! Когда беда наступит, тогда всех разложат по полочкам Будете вы по дворам палкой загонять этих собак или хозяев воспитывать, чтобы они их держали на привязи — это ваши проблемы. Но вопрос должен быть снят, — был строг градоначальник.
Уже сегодня вечером мэру должны доложить о проделанной работе.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [13:45]
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