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Важным событием 2016 года назвали в РПЦ 300-летие Бердска

22 декабря в Новосибирской епархии состоялись Епархиальный совет и ежегодное Епархиальное собрание, на которых подвели итоги уходящего года и рассмотрели планы на 2017 год. Об этом сообщили на сайте новосибирской митрополии.

В ежегодном Епархиальном собрании приняли участие настоятели и главные бухгалтера храмов Епархии, руководители Епархиальных отделов и значимых проектов. Возглавил собрание Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Он поблагодарил всех сотрудников Епархии и священнослужителей за труды в 2016 году.

По традиции участников Епархиального собрания приветствовали представители областной и городской власти. Приветственный адрес губернатора Новосибирской области зачитала замминистра региональной политики региона Светлана Шибаева.

— Исключительно важная, разносторонняя деятельность Новосибирской Епархии достойна самого искреннего признания. Многие годы Епархия вносит весомый вклад в укрепление гражданского мира, гармонизацию межрелигиозных отношений и утверждение в обществе духовно-нравственных ценностей. Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения, решению жизненно важный социальных проблем, — говорится в обращении губернатора.

Первый вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров также передал приветственный адрес главы города. Анатолий Локоть в своем обращении выражает надежду на продолжение совместной работы администрации города и Новосибирской Епархии в 2017 году.

Митрополит Тихон зачитал собранию отчетный доклад за 2016 год, в котором подвел итоги богослужебной, социальной, общественной работы Новосибирской Епархии. Так, в уходящем году было освящено 4 храма и 5 часовен, правящим архиереем было совершено 149 богослужений — В Новосибирской Епархии, епархиях Митрополии и Москве.

В течение года правящим архиереем и викарием Епархии епископом Колыванским Павлом совершались освящения церковных объектов, гражданских помещений, памятников, колоколов, куполов и крестов в навершие храмов и другое.

Главным событием года стало празднование 1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. В рамках празднования юбилея в Епархии прошли фотовыставки, конференции, паломнические поездки. Для Епархии также значимым было празднование 300-летия второго кафедрального города — Бердска.

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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [13:40]

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