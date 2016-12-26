Чья овчарка?! У меня во дворе сегодня полдня сидит овчарка в ошейнике, котов домой не пускает. Гнали не ушла, покормили дальше сидит на крыльце. Мы живем на Южном, 12 квартал. Заберите пожалуйста, пес домашний халеный. А то у нас есть свой огромный песик.

Новости smi2.ru