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Добрый день. В пятницу во время переезда по адресу ул. Первомайская, 123а, 2 подъезд пропала кошечка, светлого окраса (похожа на сиамскую). Возможно, убежала на техэтаж, там решетка, вход перекрыт. Если увидете, позвоните, пожалуйста, по телефону 9831312090, Александр.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [13:30]
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