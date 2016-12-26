Добрый день. В пятницу во время переезда по адресу ул. Первомайская, 123а, 2 подъезд пропала кошечка, светлого окраса (похожа на сиамскую). Возможно, убежала на техэтаж, там решетка, вход перекрыт. Если увидете, позвоните, пожалуйста, по телефону 9831312090, Александр.

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