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На маткапитал разрешили покупать сельхозтехнику в Новосибирской области

Перечень вариантов распоряжения средствами областного семейного капитала дополнили новыми пунктами – с 29 декабря средства можно будет направить на социальную адаптацию детей-инвалидов и на приобретение сельскохозяйственной техники. Соответствующий закон Новосибирской области подписал губернатор региона Владимир Городецкий.

Сертификат на областной семейный капитал в размере 100 тысяч рублей предоставляется семьям Новосибирской области с 1 января 2012 года при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Как уточнили в министерстве социального развития, право на этот вид социальной поддержки получают семьи, проживающие на территории региона не менее трех лет.

Этими средствами по истечении полутора лет со дня рождения третьего ребёнка можно распорядиться в полном объёме либо по частям, направив на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, формирование накопительной части трудовой пенсии или на приобретение автотранспорта.

аконом 123-ОЗ от 19.12.2016 «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» этот перечень дополнен новыми пунктами – средства также можно будет направить на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) и на приобретение сельскохозяйственной техники. Документ вступает в силу 29 декабря.

справка

Начиная с 2012 года, сертификаты на областной семейный капитал получили 19 944 жителя региона, 8 828 из них уже распорядились средствами: на улучшение жилищных условий – 5 253 семей, на приобретение автотранспорта – 3 230, на обучение – 345.

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На маткапитал разрешили покупать сельхозтехнику в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [13:25]

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