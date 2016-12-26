Если мне позволяют возможности, то я смотрю телепрограмму «Синяя птица» и «Лучше всех». На протяжении всей программы испытываю громаднейшее чувство радости, восхищения и гордости за детей. Какие они талантливые, непосредственные, не зацикленные, смелые и какие они умелые, если им доверяют, если с ними занимаются, если с ними обращаются взрослые, как с равными себе. Как у них все прекрасно получается, если взрослые считаются с интересами детей, интересуются их желаниями, стремлениями и интересами.

Радуясь успехами детей на конкурсе «Синяя птица» и «Лучше всех», появилось желание критически отнестись к своим недоработкам в отношениях с детьми и их воспитании и посоветовать родителям совместно со своими детьми смотреть данные программы и брать для себя и воспитания своих детей все самое лучшее. Также появилось желание поставить некоторые вопросы и просто порассуждать о нашем отношении к воспитанию наших же детей.

Какие проблемы, мешающие в полную меру заниматься детьми, надо решать безотлагательно? Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, старшие братья и сестры, все взрослые дяди и тети, а что произойдет с нашими детьми, если мы прекратим обвинять детей и молодежь в тех грехах, в которых они не виноваты? Ведь как мы с ними занимались, какими мы их воспитали, такие они и есть.

Давайте начнем жить интересами детей. Займемся их развитием и обучением. Не будем заниматься постоянными запретами, нравоучениями и постоянными нападками на детей, практически сами делая и поступая по-другому. Откажемся от своих негативных привычек. Давайте начнем воспитывать личным примером. Создадим все необходимые условия для развития детей. Ведь это не так сложно. Но это так необходимо для наших детей и нашего и их будущего..

Ведь мы их породили для продолжения нашего же рода. А коль это так, то и заботиться о них надо и надо их воспитывать, подготавливая к их самостоятельной жизни, а также обеспечивая свою старость.

Все перечисленное выше является не чем иным, как обязанностью родителей по воспитанию детей. Ведь прав поэт Владимир Маяковский, который писал, что товарищи взрослые, вы в ответе за то, что делают ваши дети.

Но только желания родителей, наверное, будет недостаточно в экономическом плане. Не у всех родителей равные условия для затрат на детей. Нужны еще и затраты государственного бюджета для тех семей, которые не в состоянии полностью обеспечить своих детей всем необходимым.

Поэтому наши уважаемые депутаты, наши чиновники при власти обязаны обратить приоритетное внимание на развитие детей и их навыков. Они обязаны предусматривать в бюджетах средства на создание самых различных кружков для развития детей и привития им самых различных навыков, необходимых для трудовой деятельности, для жизни. Они обязаны вместе с образовательными, культурными и спортивными учреждениями обеспечить организацию и проведение различных соревнований и конкурсов среди детей и подростков. Убежден, что все эти затраты возвратятся с лихвой. А наши дети станут более развитыми и удовлетворенными своим детством. Возрастет их патриотизм и любовь к Родине. Резко сократятся детские преступления. Спокойнее будет проходить сама наша жизнь.

В своем послании Федеральному собранию РФ 23.12.16 г. В.В. Путин особо остановился на справедливости в обществе. Это очень важно. Это надо начинать делать. Как пример этого начинания. Наши работодатели должны и обязаны выплачивать действительно заработанную оплату труда своим работникам, а не по минимуму, лично обогащаясь, оформив их всех по закону на осуществление трудовой деятельности. Они должны полностью перейти на прозрачную систему оплаты труда, прекратив, так называемую, выплату в конвертах.

Но и сами работники должны изменить свое отношение и требовать справедливую оплату их труда и только в соответствии с законами. Да и правоохранительные и контролирующие органы обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, выявлять нарушителей Трудового Кодекса. Это позволит родителям больше иметь средств, а поэтому и тратить на воспитание детей, позволит органам власти больше иметь средств в бюджете на работу среди детей, да и сами работники, уходя на пенсию, будут получать ее в нормально заработанном размере, а не получать гроши в виде пособия. Это серьезная проблема, но ее рано или поздно, придется решать.

Вот такие мысли приходят во время просмотра телепрограмм, в которых участвуют дети. Поэтому и решил ими поделиться. Возможно кто-то и возьмет, как говорят в народе, на применение в воспитании своих детей, в выявлении их неограниченных возможностей и талантов. А все дети талантливы, но не у всех детей мы научились открывать их таланты и способности. Это надо нам признать и изменить свое отношение к процессу воспитания детей.

Новости smi2.ru