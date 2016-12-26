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Из-за закрытия градообразующих предприятий россияне пьют суррогат

Алкоголизм неравномерно распределяется по стране, проблема алкоголизации наиболее остро ощущается в 22 из 85 регионов России, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«У нас алкоголизм неравномерно распределяется по стране. У нас есть из 85 регионов 22, в которых эти проблемы ощущаются острее, чем в других регионах. Фактически это является частью комплекса социально- экономических проблем», — сказала она.

Скворцова отметила влияние закрытия градообразующих предприятий на рост алкоголизации населения, передает РНС.

«То, что наш мониторинг показывает, — достаточно закрыть одно производство, которое было градообразующим, и, соответственно, закрыть большое количество рабочих мест одномоментно, и все эти люди через месяц-полтора начинают злоупотреблять различными бытовыми вредностями», — заявила министр.

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Из-за закрытия градообразующих предприятий россияне пьют суррогат

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [13:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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