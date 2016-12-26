Еженедельное аппаратное совещание чиновников в администрации Бердска 26 декабря началось с минуты молчания. Бердчане почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

Сегодня, напомним, день общенационального траура. По всей стране на административных зданиях приспущены флаги, отменены развлекательные программы, телеканалы изменили сетку вещания.

Самолет Ту-154 Минобороны, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск, через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

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