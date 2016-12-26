Республиканской детской клинической больнице в Грозном присвоено имя главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, больше известной как доктор Лиза, передает ТАСС. Она находилась на борту потерпевшего в воскресенье крушение в районе Сочи самолета Ту-154. Также медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» посмертно награжден руководитель ансамбля имени А. В. Александрова Валерий Халилов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны (Глинки) Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном, — написал Кадыров. — Медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» (посмертно) награжден Валерий Михайлович (Халилов). Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России».

По словам главы республики, доктор Лиза посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. «Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи… Ее имя навеки останется в памяти народной», — уверен Кадыров.

«Тяжелой утратой для всей России является трагическая гибель артистов Дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова», — написал глава Чечни, отметив, что артисты коллектива на протяжении многих лет вдохновляли российских военнослужащих на ратные подвиги.

Самолет Ту-154 Минобороны пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после вылета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

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