Суд в Новосибирске прекратил уголовное преследование Виктора Ганчара, об этом передаёт корреспондент «Вестей» из зала суда.

Суд признал Виктора Ганчара виновным по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и прекратил уголовное преследование из-за истечения сроков давности.

Напомним, ранее представители прокуратуры попросили суд переквалифицировать статью обвинения со ст.111 (причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) на ч.1ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначить наказание в 1 год 3 месяца колонии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», история началась в 2014 году с обычного звонка в дверь. В квартире был глава семьи и две его дочери. Дверь открыла старшая. Пьяный схватил ее за руку и пытался войти в квартиру. Девочка позвала на помощь отца. Завязалась потасовка. Продолжилась на лестничной клетке. Именно там и был нанесен смертельный удар. Виктора Ганчара обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Приговорили к шести с половиной годам лишения свободы.

С таким решением ни Виктор Ганчар ни его защита не согласились. Дело решили пересмотреть. На прениях сторон прокуратура попросила суд переквалифицировать статью на более мягкую — убийство по неосторожности — максимальное наказание два года лишения свободы.

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