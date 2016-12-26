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Алексей Александров: Мафию победить нельзя — ее можно возглавить

23 декабря на областной конференции «Единой России», проходившей в здании областного Заксобрания, состоялись выборы секретаря Новосибирского регионального отделения этой партии. В зале присутствовали 168 делегатов. На пост секретаря были выдвинуты два кандидата: действующий секретарь отделения Валерий Ильенко, поддержанный областным политсоветом, и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров, самовыдвиженец.

Рутинный ход конференции нарушил Алексей Александров, начавший своё критическое предвыборное выступление словами: «Мафию победить нельзя – её можно только возглавить», поделился с «Курьер. Среда. Бердск» политтехнолог Виталий Шапран.

По его словам, выступивший следом губернатор Городецкий поддержал кандидатуру Ильенко и выступил резко против Александрова. «Нельзя так безобидно относиться к словам, которые провозгласил второй кандидат, — заявил Городецкий. — Он претендует возглавить региональное отделение, считает все 28 тысяч человек [членов партии] мафией, с которой бороться бесполезно, а надо возглавить. Это очень серьёзное публичное заявление. Моё предложение — рассмотреть и дать этому оценку».

По словам Шапрана, в унисон Городецкому выступил Алексей Беспаликов, экс-вицегубернатор и экс-сенатор. Он предложил рассмотреть персональное дело Александрова, который, по мнению Беспаликова, словами о мафии «оскорбил всю партию».

По результатам последующего тайного голосования секретарём переизбран Ильенко (148 голосов за Ильенко, 18 – за Александрова, 2 бюллетеня недействительны). По окончании голосования победитель прокомментировал выступление своего конкурента Александрова:

— Наверно, в его высказывании есть доля правды. Над этим нам необходимо работать… По оценке его высказывания — мы возьмем аудиозапись, прослушаем внимательно, проанализируем. Оценка этим действиям будет сделана на ближайшем заседании политического совета.

Тремя неделями ранее, 1 декабря, областной руководитель ЕР Валерий Ильенко присутствовал на конференции бердского отделения «Единой России». При этом он публично оценил местное отделение ЕР, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следующим образом (дословно): «Партийная организация сильная, но она какая-то, в хорошем смысле слова, «замороженная».

— Видимо, чтобы эту организацию «отморозить», Ильенко в своём выступлении поддержал выдвижение на должность секретаря местного отделения Валерия Бадьина, председателя бердского горсовета. Соответственно, этот кандидат и был избран. Как известно по опубликованным аудиозаписям, Бадьин по совместительству также является предводителем депутатской «пехоты» местного олигарха Голубева, осуждённого в прошлом году, — оценил бывший бердский депутат Виталий Шапран.

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Алексей Александров: Мафию победить нельзя — ее можно возглавить

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [12:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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