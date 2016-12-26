В Новосибирске 24-25 декабря прошел турнир «Звезды Сибири» по бадминтону. Очень достойно выступили бердские ребята, рассказал тренер по бадминтону Владимир Леонов.

В возрастной группе 12-13-летних спортсменов за Бердск играли Дружков Андрей, Овчинникова Анастасия, Полянская Валерия, Белых Данила, Федосеева Виолетта, Вотинцев Никита, Мондракова Дарья. Игры проходили во всех категориях — одиночка, пара и микст (смешанная категория).

— Победителем во всех трёх категориях стал Дружков Андрей. Два «золота» и «серебро» в копилке Анастасии Овчинниковой. Медали трех достоинств завоевал Белых Данила. «Серебром» и «бронзой» порадовала Валерия Полянская. Так держать! Молодцы, ребята! — оценил игру своих подопечных наставник.

Впереди у юных бадминтонистов турнир серии Гран-при, который пройдет в Бердске 6-8 января 2017 года в споркомплексе «Вега» по адресу: ул. Линейная, 3В. Приглашают всех желающих поддержать бердчан.

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