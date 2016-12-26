Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, исчез с экранов радаров спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлера. В качестве приоритетной версии сейчас рассматривается техническая неисправность самолета, сообщал источник в экстренных службах.

Рассматриваются также версии попадания в двигатель птицы или ошибки пилотирования. Но обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что на борту произошел инцидент, приведший к потере управления и разрушению самолета в воздухе, полагают опрошенные РБК эксперты.

Внешнее воздействие

На самолет могло быть оказано внешнее воздействие, предположил в разговоре с РБК председатель общественного совета при межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России Сергей Груздь: Ту-154, как полагает эксперт, могли атаковать из переносного зенитного ракетного комплекса. Не исключено, говорит эксперт, что в салоне самолета могло сработать взрывное устройство. Свою позицию Груздь объясняет тем, что в случае технических неполадок на борту экипаж успел бы сообщить об инциденте на землю, но в случае с крушением Ту-154 никаких сигналов диспетчерам на поступало, а его связь с землей пропала за считанные секунды.

Версия теракта рассматривается и в Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщает источник в Минобороны. Сотрудники ФСБ проверяют тех, кто мог подходить к самолету в аэропорту Минобороны Чкаловский или в порту в сочинском Адлере. Проверяют и тех, кто мог иметь отношение к обслуживанию самолета.

Источник в правоохранительных органах, впрочем, заверил, что аэропорт Чкаловский представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения, и проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, нельзя. Аэропорт в Сочи, отметил собеседник агентства, — двойного назначения, поэтому охраняется в усиленном режиме.

Но, как полагает Груздь, именно из-за особенностей пропускного режима в Чкаловском версию теракта нельзя опускать. На аэродромах такого типа, где наряду с воздушными судами гражданских авиакомпаний находятся пассажирские самолеты Минобороны, МЧС и спецслужб, — особый порядок пропуска пассажиров на борт, напоминает Груздь.

Если в гражданском аэропорту людей перед вылетом несколько раз досматривают, проверяют их багаж и верхнюю одежду, то к полету служебным бортом пассажиров могут допустить, лишь сверив их фамилию со списком на посадку, отметил эксперт.

То же самое касается и багажа, который перевозится военным бортом. Служба авиационной безопасности гражданского аэропорта просвечивает весь багаж рентгеном, пропускает через металлодетектор, а иногда проверяет еще и на наличие взрывчатки с помощью разыскной собаки. В случае же с вылетом ведомственного самолета с специализированного аэродрома досмотр багажа может остаться на совести экипажей воздушных судов, сказал РБК бывший летчик ВВС России Виталий Соколовский. «Экипаж контролирует, что выгружается и загружается в самолет», — подчеркнул он.

Один из военных журналистов рассказал РБК, что в его практике были случаи полетов военными бортами с Чкаловского, когда личный досмотр не проводился. Он предположил, что в этот раз уровень предполетного досмотра мог быть недостаточным из-за того, что на рейс собрались «все свои» — съемочная группа ведомственного телеканала «Звезда» и военнослужащие и артисты ансамбля им. Александрова. В то же время другой собеседник РБК, летавший военными бортами, заявил, что проходил досмотр в Чкаловском каждый раз, когда летел за рубеж.

Дозаправка без контроля

По пути из Чкаловского на Хмеймим самолет приземлился на дозаправку в аэропорту Сочи. Уровень его безопасности эксперты оценивают как высокий. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов отметил РБК, что это аэропорт, который контролируется Федеральной службой охраны (ФСО) — это означает, что в нем приземляются не только пассажирские самолеты, но и борта с первыми лицами государства, поэтому он находится под особым контролем спецслужб.

По правилам авиационной безопасности, пояснил Демидов, на время заправки воздушного судна керосином на его борту не должно быть ни одного пассажира, поэтому все, кто находился в Ту-154, скорее всего, были выведены из самолета, размещены в одном из залов ожидания в пассажирском терминале до окончания заправки и никуда не выходили. И их не подвергали повторному досмотру перед заходом на борт.

Именно во время нахождения пассажиров ТУ-154 в здании аэровокзала неизвестный мог попросить одного из них передать «посылку для экипажа», в которой была спрятана бомба, допустил в разговоре с РБК президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерий Щербаков.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также не исключил, что взрывное устройство могло быть заложено в самолет во время дозаправки. «Самолет садился на заправку, взлетал из Сочи, а какие там действия были произведены — никто не может сказать», — сказал он Life.ru.

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