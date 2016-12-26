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Автоледи на Toyota Vista Ardeo сбила Mazda Familia на перекрестке в Бердске

По информации управления ГИБДД по Новосибирской области, в субботу в Бердске произошло ДТП с пострадавшими.

24 декабря в 16.00 в Бердске было совершено столкновение автомобилей «Тойота Виста Ардео» и «Мазда Фамилия». Первой машиной управляла 23-летняя женщина. За рулем второй находился 51-летний мужчина.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в ДТП пострадали автоледи из «Тойоты», получившая телесные травмы в виде ушибов и ссадин, а также пассажир «Мазда» — у 32-летнего мужчины диагностировали ушибы.

В группе «Инцидент» сообщили, что два универсала столкнулись на перекрестке улиц Первомайской и Маяковского. Пострадавших с места аварии увезла скорая помощь.

По словам водителя Mazda Familia, второе авто, двигаясь по ул. Первомайской со сторону центра, пересекло перекресток на красный сигнал светофора. Есть запись видеорегестратора, которая передана сотрудникам ГИБДД.

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Автоледи на Toyota Vista Ardeo сбила Mazda Familia на перекрестке в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [11:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: южный
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Пасмурно, ветер: южный
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