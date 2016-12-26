Настоящие деньги взамен шуточных купюр отдала мошенникам пожилая бердчанка, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника ОМВД по Бердску Роман Молодавский. Бабушка пришла к полицейским в пятницу, 23 декабря, и рассказала о том, как стала жертвой обмана.

В тот день в ее дверь постучали двое парней. Они представились госслужащими и обрадовали хозяйку квартиры: «В конце года вам как пенсионерке надлежит компесация за квартплату». Чтобы не обременять престарелых бердчан, они, якобы, разносят эти деньги адресно — лично в руки. Конечно, старушка не могла устоять перед таким проявлением заботы.

«Благодетели» объяснили, что ей полагается более 7 тыс. рублей. Но вот с собой у них были только крупные деньги, поэтому они протянули пенсионерке две пятитысячные купюры. Обрадованная бабушка тут же принесла им сдачу.

Пожилая бердчанка не сразу поняла, что заботливые чиновники оказались обычными мошенниками. Только спустя какое-то время она увидела, что солидные банкноты на деле оказались всего лишь «фантиками».

По словам Молодавского, преступники часто выбирают себе в жертву пенсионеров, втираясь им в доверие.

— Любой возврат денег происходит заявительно, то есть домой вам их никто не принесет, за этим нужно самим обращаться. Если к вам кто-то является и говорит, что вам передают деньги за что-то, то это уже должно настораживать, — предостерег бердчан Роман Михайлович.

Сейчас полицейские ищут аферистов и подозревают, что обманутых могло быть больше.

Новости smi2.ru