В субботу, 24 декабря, в следственные органы поступило сообщение о том, что на лавочке на детской площадке возле одного из домов по улице Петухова в Новосибирске обнаружено тело 25-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами следственного управления СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

— На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР, произведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают родственников и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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