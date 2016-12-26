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Труп нашли на детской площадке в Новосибирске

В субботу, 24 декабря, в следственные органы поступило сообщение о том, что на лавочке на детской площадке возле одного из домов по улице Петухова в Новосибирске обнаружено тело 25-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами следственного управления СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

— На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР, произведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают родственников и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Труп нашли на детской площадке в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [10:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 77%

26 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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