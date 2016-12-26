Музейный чемпионат по вязанию «Петелька», посвященный полувековому юбилею городского историко-художественного музея Бердска, пройдет 4 января. Подать заявку на участие в конкурсе может любой желающий.

По условиям конкурса каждый его участник должен дома связать одну варежку для ребенка лет 10, рассказывает заведующая сектором просветительских мероприятий Марина Янеева. Вторую рукавичку конкурсант будет вязать в зале массовых мероприятий музея. На вязание дается два часа. Пока мастерицы будут заниматься своим делом, сотрудники музея проведут развлекательно-игровую программу, которая будет интересна как взрослым, так и детям.

По итогам конкурса определят трех победителей. Приз за первое место — покупка на 1000 рублей в магазине «Петелька», за второе — покупка на 750 рублей, за третье — покупка на 500 рублей. Сувениры для участников чемпионата подготовит городской музей. Связанные варежки передадут в приют Центра помощи семье и детям «Юнона».

Планируется, что дети из приюта будут присутствовать на чемпионате по вязанию. В этот же день сотрудники музея приглашают бердских мастериц представить свое рукоделие на выставке-продаже.

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