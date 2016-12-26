Церемония вручения почетных знаков «За общественное служение» прошла в правительстве Новосибирской области 23 декабря. К участникам мероприятия с приветственным словом обратилась заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева.

«Вручение первых знаков «За общественное служение» – значимое и важное событие. Для нас большая честь – награждать в стенах Правительства региона таких достойных людей, вносящих большой вклад в патриотическое воспитание. От имени Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю дальнейших успехов», – сказала Светлана Шибаева, передав также участникам церемонии поздравительные слова от имени Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова.

Почетными знаками «За общественное служение» было награждено 16 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Участниками церемонии стали представители общественных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, силовых структур и РПЦ. Среди награжденных — директор православной гимназии Бердска Ольга Богдан.

Идея по учреждению почетного знака «За общественные заслуги» для награждения граждан, героические поступки и общественное служение которых являются живым примером молодежи, была выдвинута на заседании совета по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания населения региона 16 декабря 2015 года. Губернатор Владимир Городецкий в ходе заседания совета поддержал идею по учреждению почетного знака, отметив, что подобной награды в регионе раньше не было.

Почетным знаком «За общественное служение» награждаются представители органов законодательной и исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, Вооруженных сил и правоохранительных органов РФ, некоммерческих организаций, средств массовой информации, жители региона, внесшие значительный вклад в социальную и общественную жизнь и развитие Новосибирской области.

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