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Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по 282 статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в адрес ранее судимого мужчины. Он подозревается в написании гневного текста в адрес правоохранительных органов, опубликованного в соцсети «ВКонтакте».
Как 23 декабря сообщает управление СК РФ по Петербургу, текст был размещен на сайте в январе 2015 года. Его опубликовала знакомая подозреваемого в одной из открытых групп соцсети. В тексте были употреблены высказывания, которые унижали достоинство сотрудников правоохранительных органов. 43-летний мужчина задержан полицией Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», задержанный — отсидевший пять с половиной лет в колонии строгого режима Владимир Тимошенко. Он был осужден в 2010 году в Новгородской области за попытку подготовки теракта. В его квартире были найдены взрывчатка, самодельные бомбы и экстремистские материалы. Тимошенко собирался подорвать стену Новгородского кремля, желая привлечь внимание к проблемам «России и русского народа».
Ведо задержания youtube.com
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 декабря 2016 г. [10:15]
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