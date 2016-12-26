Проект концессионного соглашения о содержании приюта для бездомных животных «Надежда» разрабатывается потому, что администрация Бердска больше не может его содержать. Об этом сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— По идее, по закону я должен это (приют) передать в областную структуру. Потому что из бюджета не могу содержать. Противоречит закону. Это не входит в компетенцию муниципалитета. И я не исключаю варианта концессии. Мы уже начали готовить площадку для инвестиций, — заявил Евгений Анатольевич.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть намерена передать частному инвестору землю для строительства крематория для животных, пункт льготной стерилизации, и возможно, место под гостиницу для собак и кошек. Однако часть прибыли бизнесмен должен отдавать на содержание приюта. В мэрии это называют «экологической концессией», так как речь все-таки идет о сохранении окружающей среды.

Муниципальный приют «Надежда» сегодня единственный в своем роде во всем регионе. Недавно он переехал в новое здание. Но, как отмечают власти, площадь расширилась, а техническое оснащение осталось прежним. И поэтому пока приют не может брать к себе животных больше, чем обычно.

Последнее время «Надежда» существует в основном на средства благотворителей. Есть специальный счет, куда сердобольные горожане переводят деньги. Помогают и мясом, крупами, костями, тряпками и лекарствами. Общими усилиями приют удается сохранить.

А теперь, поскольку администрация больше не сможет содержать «Надежду», приюту остается уповать только на спонсорскую помощь. Удастся ли найти такого инвестора? Пока большой вопрос. Известно, что переговоры с некоторыми бизнесменами велись.

Новости smi2.ru