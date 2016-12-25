Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура. Об этом журналистам заявил президент Владимир Путин. Он также пообещал, что будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, и что будет сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших.

По данным Минобороны РФ, район разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Поиск организован в круглосуточном режиме, для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника, пишут РИА Новости.

«В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием», — отмечается в сообщении.

Найдены тела 10 человек, всего на борту было 84 пассажира и 8 членов экипажа.

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