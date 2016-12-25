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Почему не чистят тротуар?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр Григорьевич:

Хотелось бы узнать у администрации Бердска, почему не чистят тротуар по ул. Песчаная?

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 декабря 2016 г. [17:05]

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Курьер.Среда.Бердск

[18:20] 26 декабря объявлен общенациональным днем траура

[17:10] Подскажите метод борьбы с соседями-свиньями

[17:05] Почему не чистят тротуар?

Все новости

[18:20] 26 декабря объявлен общенациональным днем траура

[17:10] Подскажите метод борьбы с соседями-свиньями

[17:05] Почему не чистят тротуар?


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25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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