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Хотелось бы узнать у администрации Бердска, почему не чистят тротуар по ул. Песчаная?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 декабря 2016 г. [17:05]
[18:20] 26 декабря объявлен общенациональным днем траура
[17:10] Подскажите метод борьбы с соседями-свиньями
[17:05] Почему не чистят тротуар?
[18:20] 26 декабря объявлен общенациональным днем траура
[17:10] Подскажите метод борьбы с соседями-свиньями
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