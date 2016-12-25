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Доктор Лиза находилась на борту упавшего в Черное море Ту-154

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154

Фонд «Справедливая помощь», главой которого является Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, подтвердил, что она находилась на борту самолета Минобороны, вылетевшего вечером 24 декабря в Сирию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда, пишет  ТАСС.

«Вечером 24 декабря 2016 года Исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Е.П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО «Справедливая помощь» не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. В постоянном контакте с президентом находится министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

Согласно списку пассажиров Ту-154, опубликованному на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Наиболее вероятной причиной крушения самолета Ту-154 Минобороны под Сочи могла стать техническая неисправность. В Минобороны уверяют, что лайнером управлял опытный пилот Приоритетной версией крушения Ту-154 под Сочи стала версия «технической неисправности». Об этом «Интерфаксу» заявил источник в экстренных службах.

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Доктор Лиза находилась на борту упавшего в Черное море Ту-154

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 декабря 2016 г. [15:40]

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